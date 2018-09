später lesen Crossduathlon Trierer Duathleten verteidigen Cross-Mannschaftstitel Teilen

Der deutsche Crossduathlon-Meistertitel mit der Mannschaft bleibt in Trier! Andreas Theobald, Jens Roth und Tim Dülfer von Tri Post Trier gewannen am vergangenen Samstag in Östringen im Kraichgau zum vierten Mal in Folge die nationale Meisterschaft.