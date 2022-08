Entspannte Atmosphäre : Frauenlauf in Trier: Sie laufen, Männer applaudieren (Fotos)

Foto: Holger Teusch 105 Bilder Frauen laufen, Männer applaudieren

Trier Beste Stimmung beim Frauenlauf in Trier: Rund 400 Teilnehmerinnen laufen fünf Kilometer durch die Stadt. Manche für den Wettkampf, manche aus Spaß an der Freude.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Christa Wagner muss lange überlegen. „Das ist nicht so einfach zu sagen, was das Besondere an einem Frauenlauf ist“, erzählt die Saarburgerin am Sonntagvormittag. Christa Wagner sonnt sich im Innenraum des Trierer Amphitheaters zusammen mit rund 400 anderen Läuferinnen, die die fünf Kilometer beim zweiten Edith-Lücke-Frauenlauf geschafft haben. Alle freuen sich über einen erfrischenden Schluck Wasser, manche stoßen mit einem Glas Sekt auf das Geleistete an.

Gute Stimmung unter den Teilnehmerinnen

Die Atmosphäre: entspannt, ausgelassen. „Es ist eine besondere Stimmung, wenn nur Frauen zusammen sind. Mit Männern zusammen zu laufen ist auch schön, aber das hier hat noch einmal eine ganz andere Note“, sagt Christa Wagner und betont: „Das ist nicht böse gemeint gegenüber den Läufern!“ Aber es sei auch einfach mal schön, wenn nur die Frauen Sport treiben und die Männer stehen am Straßenrand und applaudieren.

Damit haben die Herren der Schöpfung am letzten August-Sonntag am touristisch einmaligen Fünf-Kilometer-Rundkurs mit Start an den Kaiserthermen und Ziel im Amphitheater im wahrsten Sinne alle Hände voll zu tun. 393 Frauen kommen mit offizieller Zeit in die Wertung. Noch gut 100 mehr waren angemeldet und etliche liefen ohne Zeitmesschip am Knöchel, wurden also auch nicht auf Minute und Sekunde genau erfasst. Diese Möglichkeit gibt der Frauenlauf-Ausrichterverein Silvesterlauf Trier den Teilnehmerinnen, um noch weniger Wettkampfdruck aufkommen zu lassen.

Denn Druck, ob selbst erzeugten oder von außen, will keine beim Frauenlauf. „Bei anderen Läufen hat man mehr den Stressfaktor Wettkampf. Der ist hier nicht da. Beim Frauenlauf sollte man nicht an den Start gehen mit der Erwartung eine super Zeit laufen zu müssen, sondern einfach Spaß haben und genießen“, erklärt Lauftreffleiterin Birgit Allmacher vom TuS Bengel das Erfolgsgeheimnis. Karina Willems aus Hetzhof (Kreis Bernkastel-Wittlich) läuft oft und gerne, aber nur bei Frauenläufen. Sie ist froh, dass es endlich wieder eine Möglichkeit gibt. „Ich habe in der Zeitung vom Frauenlauf gelesen. Dass man nach Corona endlich noch einmal diese tolle Stimmung hat“, erzählt sie.

Hannah Geisen ist die diesjährige Siegerin

Um Zeiten und Platzierungen geht es aber auch. Hannah Geisen vom der DJK Ochtendung spurtet überglücklich nach 18:27 Minuten fünf Sekunden vor der zweimaligen Marathon-Olympiateilnehmerin (2008 und 2012) Susanne Hahn und Aurelie Bechinger (Uni Maastricht/20:20) ins Ziel. „Das war diesmal nicht so entspannt, wie letztes Jahr“, erzählt die erfolgreiche Titelverteidigerin.

Für Hahn, die 2014 aus der Nationalmannschaft zutrat, ist es die erste Frauenlauf-Teilnahme überhaupt. „Wenn man Hochleistungssport betreibt, kommt man zu so etwas kaum“, erklärt die 44-Jährige. Nun ist sie mit Ehemann Frank und den drei Söhnen nach Trier gekommen. Erst wird sie von „ihren Männern“ angefeuert, dann geht es zur Stadtbesichtigung.

Eine solche der besonderen Art haben Sara Schumacher, Simone Cillien und Christine Thielges noch vor sich. Das Trio vom LT Schweich gewinnt die Teamwertung und hebt am 9. September im Rahmen des SWT-Flutlichtmeeting zusammen mit der deutschen Hindernislauf-Rekordlerin Gesa Krause in einem Ballon über Trier. Das größte Team ist von Flüchtlingen aus der Ukraine, die mit 43 Mädchen und Frauen dabei sind.