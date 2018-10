später lesen Leichtathletik Trierer Geherin Ursula Klink gewinnt sechsten DM-Titel über zehn Kilometer in Folge Teilen

Twittern

Teilen



Senioren-Geherin Ursula Klink aus Trier hat es geschafft: Die 74-Jährige die für die hessische Geherhochburg TV Groß-Gerau startet, gewann in Aschersleben in Sachsen-Anhalt zum fünften Mal den deutschen Meistertitel in der Altersklasse W70 im Straßengehen über zehn Kilometer. Von Holger Teusch