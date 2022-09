Xterra-Weltmeisterschaft : Jens Roth sagt Xterra-WM ab

Nicht mehr so optimistisch wie beim Vulkanbike in Daun: Jens Roth von Tri Post Trier muss seinen Start bei der Xterra-Weltmeisterschaft in Italien erkrankt absagen. Foto: Holger Teusch

Molveno Der sechsmalige Deutsche Crosstriathlon-Meister von Tri Post Trier muss seinen Weltmeisterschaftsstart in Italien erkrankt absagen.

Die Aussicht auf den Lago di Molveno und das Paganella-Massiv können Jens Roth nicht trösten. Im Gegenteil: Für den sechsmaligen Deutsche Meister im Crosstriathlon ist der Blick auf das Wettkampfgelände am heutigen Samstag (1.10.) in Europa ausgetragenen Xterra-Weltmeisterschaft (bisher immer auf der Pazifikinsel Maui) schmerzhaft. „So sehr es mein Herz auch bricht, ich werde nicht starten“, sagt Roth. Nach der Anreise nach Italien ist der 34-Jährige erkrankt und musste seine Teilnahme an dem Crosstriathlon-Rennen über 1,5 Kilometer Schwimmen, 32 Kilometer Mountainbike fahren und zehn Kilometer Crosslauf kurzfristig absagen. Auch als Zuschauer werde er nicht am Streckenrand stehen, erklärt Roth. Das schmerze zu sehr.