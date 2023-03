Kinderleichtathletik Trierer Kila-Sportfest kehrt zurück

Einen freien Hallentermin in Trier zu finden sei wegen des Ligabetriebs in vielen anderen Sportarten wie beispielsweise Hand- und Basketball nicht leicht, sagt Kila-Sportfest-Organisationsleiter Norbert Ruschel. Dass es nun eine Kollision mit dem Crosslauf in Veldenz (Kreis Bernkastel-Wittlich) gebe, bei dem es auch Angebote für die gleichen Altersklassen wie beim Kila-Sportfest gebe, tue ihm leid. Aber besser so, als noch ein Jahr ohne das speziell an die Jüngsten gerichtete Sportangebot in Trier.