Laufen : Halbmarathon mit Herzschrittmacher

Trier Frank Knodt aus Trier hat Glück gehabt. Seit mehr als einem Vierteljahr läuft der 44-Jährige mit einem Herzschrittmacher. Er möchte Sportler für das Thema Herzmuskelentzündungen sensibilisieren.

Es kann jeden treffen. Das hat Frank Knodt am eigenen Leib erfahren. 2020 war für den 44-Jährigen aus Trier nicht nur wegen Corona ein schweres Jahr. Er brach zweimal zusammen, weil sein Herz nicht mehr so schlug, wie es sein muss: Sick-Sinus-Syndrom, Herzrhythmusstörungen (siehe Info)! Irgendwann habe er vermutlich eine Infektion, eine Erkältung übergangen, vermutet der passionierte Läufer (der TV berichtete am 25. November 2020).

„Im Lauftraining fühle ich mich wieder gut und bin auch mit den Zeiten zufrieden“, sagt Knodt nach gut einem Vierteljahr Sporterfahrung mit dem technischen Taktgeber. „Der Unterschied ist krass. Ich wäre im letzten Jahr nie und nimmer einen Halbmarathon gelaufen.“ Das hat er mit Herzschrittmacher bereits dreimal im Training geschafft. Darunter einmal in einer Stunde und 40 Minuten. „Da habe ich gedacht: Da ist noch Luft nach oben“, erzählt Knodt, dass er noch nicht an sein Limit gehen musste. 1:35 Stunden sind sein Ziel für den Halbmarathon in Köln am 3. Oktober. „Ich möchte verstärkt auf Halbmarathon, auf die längeren Strecken hinarbeiten“, erzählt er, schränkt aber auch ein: „Was ich nicht umsetzen werde - auch auf Empfehlung der Kardiologen - ist Marathon.“