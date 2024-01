Leichtathletik Trierer Neuzugang Olivia Gürth startet als Deutschlands Leichtathletin des Jahres mit Gesa Krause in die Saison

Potchefstrom/Trier · Der Neuzugang des Vereins Silvesterlauf Trier startet am Wochenende zusammen mit Gesa Krause in Frankfurt in die Hallensaison. Auch DM-Doppelstarts könnten für die Läuferinnen möglich sein.

24.01.2024 , 12:36 Uhr

Wie 2021 beim Trierer Flutlichtmeeting, jetzt allerdings beide für den Verein Silvesterlauf Trier, stehen die zweimalige Hindernislauf-Europameisterin Gesa Krause (rechts) und U-23-Europameisterin Olivia Gürth (Zweite von rechts) gemeinsam am Start in die Hallensaison. Foto: Holger Teusch

Von Holger Teusch

Als Deutschlands Leichtathletin des Jahres 2023 startet Olivia Gürth am kommenden Wochenende erstmals im Trikot des Vereins Silvesterlauf Trier. Am Mittwoch wurde die U-23-Europameisterin, die zum Jahreswechsel vom Diezer TSK Oranien von der Lahn an die Mosel wechselte, als Nachfolgerin von Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo bekannt gegeben.