Triathlon : Trierer Regionalliga-Triathleten sichern Klassenerhalt

Viernheim Die zweite Mannschaft des PSD Bank Teams Tri Post Trier belegt beim Team-Sprint in Viernheim den sechsten Platz.

Gemeinsam schwimmen, gemeinsam Rad fahren, gemeinsam laufen, sich gegenseitig motivieren und vielleicht auch anschieben, die Regionalliga-Triathleten des PSD Bank Teams Tri Post Trier haben beim Team-Sprint in Viernheim mit einem Kraftakt voraussichtlich vorzeitig den Klassenerhalt geschafft. Andreas Theobald, Jonas Horn, Matthias Jarr und Jens Langetepe belegten beim Mannschafts-Wettkampf an der hessischen Bergstraße den sechsten Platz. Nur noch ein totaler Einbruch (letzter Platz) beim Finale Ende September beim sogenannten Kinzigman in Langenselbold und gleichzeitig ein Sieg des Tabellen-Letzten Baunatal könnte die zweite Trierer Mannschaft zurück in die RTV-Liga rutschen lassen. Das ist ein äußerst unwahrscheinliches Szenario!

Der Kinzigman führt wie der Triathlon in Viernheim wieder über die Sprintdistanz von 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Beim Team-Wettkampf musste die Mannschaft allerdings geschlossen ins Ziel kommen. Das bedeutete, dass auf die Schwächeren in den jeweiligen Disziplinen Rücksicht genommen werden musste beziehungsweise ihnen geholfen wurde. Beim Schwimmen schwierig, aber beim Radfahren durch Windschattenfahren und beim Laufen durch Anschieben möglich.

Nach 8:35 Minuten kamen die Trierer in Viernheim als Drittletzte aus dem Wasser. Auf dem Rad war das Quartett in fast exakt einer halben Stunde genauso schnell wie die bisherigen Tabellenführer aus Kleinostheim und dem Tabellen-Fünften Gelnhausen. Beim abschließenden Lauf (18:58 Minuten) waren nur vier Teams schneller, so dass am Ende der sechste Platz in der Tageswertung zu Buche schlug.