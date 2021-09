Leichtathletk : Trierer Siebenkämpferinnen gewinnen alle Medaillen

Diez Erstmals seit zehn Jahren gab es bei den Rheinland-Mehrkampf-Meisterschaften wieder ein Frauen-Siebenkampf-Team aus der Region Trier.

Gold, Silber und Bronze in der Einzelwertung und der Rheinlandmeistertitel mit dem Team, alle Medaillen im Siebenkampf der Frauen gingen bei den Verbandstitelkämpfen im Mehrkampf in Diez an die Leichtathletinnen des Post-Sportvereins Trier (PST). Luisa Fuchs siegte mit 3691 Punkten vor ihren Vereinskameradinnen Rebecca Kupczik (3292) und Anna Fischer (3182). Logisch dass auch der Mannschaftssieg an die Mosel ging. Es war das erste Mal seit zehn Jahren, dass wieder ein Verein der Region ein Frauen-Siebenkampfteam zusammen bekam. Den letzten Rheinland-Mannschaftstitel gab es 2010 durch die LG Bernkastel-Wittlich.