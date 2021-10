Nach digitalem Lauf im vergangenen Jahr : Trierer Silvesterlauf findet statt – Informationen zu Anmeldung und Corona-Regeln

Trier Gute Nachrichten für Läufer: Der Trierer Silvesterlauf wird dieses Jahr wieder stattfinden. Eine Disziplin haben die Veranstalter nach drei Jahrzehnten jedoch gestrichen.

Am letzten Tag des Jahres 2020 liefen sie in aller Welt, in diesem Jahr kehrt der Trierer Silvesterlauf wieder in sein Wohnzimmer, auf den Trierer Hauptmarkt, zurück. So die Planungen des Ausrichtervereins Silvesterlauf Trier, der mitteilte, dass Meldungen ab sofort (20. Oktober) online (www.silvesterlauf.de) möglich sind.