Leichtathletik : Mit Ohrstöpseln zum vierten deutschen Sieg?

Renndirektor Berthold Mertes (Mitte) mit den Teilnehmerinnen des Frauen-Elitelaufs (von links) Debbie und Rabea Schöneborn (SSC Berlin), Vize-Europameisterin Lea Meyer und Gesa Krause. Foto: TV/Holger Teusch

Trier Die vielleicht am besten besetzten Eliterennen werden beim Comeback des Bitburger-0,0%-Silvesterlauf rund um den Trierer Hauptmarkt erwartet. Nach 1996 und 2013 scheint sogar der dritte deutsche Doppelsieg möglich.

Nach zweijähriger Unterbrechung kehrt am Samstagnachmittag der Trierer Silvesterlauf endlich wieder ins Zentrum der alten Römerstadt zurück. Es ist alles gerichtet für ein stimmungsvolles Comeback auf dem Hauptmarkt, nachdem 2020 nur eine virtuelle Auflage möglich war und der kurzfristigen Absage vor zwölf Monaten.

Sambatänzerinnen eröffnen um 13.15 Uhr die Veranstaltung, die in Anlehnung an den weltältesten Silvesterlauf in der brasilianischen Samba-Metropole den Beinamen „deutsches Sao Paulo“ trägt. Konfetti für die Zuschauer ist eingetütet und die Sambatrommler stehen bereit. Ebenso mehr als 1500 Starter vom Bambino bis zum Senior, vom Freitzeitsportler und Sportanfänger bis zu Weltklasseathleten.

Extra Zeitplan und Topstarter des Silvesterlaufs 13.15 Uhr Eröffnung mit Samba-

tänzen auf dem Hauptmarkt 13.30 Uhr SWT-Bambinilauf Mädchen (Jahrgänge 2015 und jünger) 600 Meter 13.40 Uhr SWT-Bambinilauf Jungen (Jahrgänge 2015 und jünger) 600 Meter 13.50 Uhr Volksfreund-Kinderlauf Mädchen (Jahrgänge 2011-14) 1 Kilometer 14.00 Uhr Volksfreund-Kinderlauf Jungen (Jahrgänge 2011-2014) 1 Kilometer 14.15 Uhr alsecon-Teenlauf Mädchen (Jahrgänge 2007-2010) 2 Kilometer 14.30 Uhr alsecon-Teenlauf Jungen (Jahrgänge 2007-2010) 2 Kilometer 15.00 Uhr Sparkasse-Trier-Elitelauf der Frauen (Jahrgänge 2006 und älter) 5 Kilometer 15.30 Uhr Bitburger-0,0%-Lauf der Asse (Jahrgänge 2006 und älter) 8 Kilometer 16 Uhr Siegerehrungen Elite- und Asselauf 16.10 Uhr BORNE-Volkslauf der Frauen (Jahrgänge 2006 und älter) 5 Kilometer 16.50 Uhr NATUS-Volkslauf der Männer (Jahrgänge 2006 und älter) 8 Kilometer Anmeldungen sind ab 10 Uhr in der Sporthalle von Max-Planck- und Auguste-Viktoria-Gymnasium (Sichelstraße) möglich. Dort befinden sich auch Umkleidemöglichkeiten. Topstarter Asselauf der Männer: Isaac Kimeli (Belgien), Sieger 2018 und 2019, Hallen-Vize-Europameister; Amanal Petros (TV Wattenscheid), Zweiter 2019, deutscher Rekordler Marathon; Richard Ringer (LC Rehlingen), Vierter 2019, Marathon-Europameister; Nils Voigt (TV Wattenscheid), Zwölfter 2019, EM-Achter 10.000 Meter; Samuel Fitwi (LG Vulkaneifel), Fünfter 2019, deutscher Rekordler 5 km; Benjamin Dern (LAZ Birkenfeld), zweimaliger deutscher Jugendmeister.

Die Meldeliste des Sparkassen-Elitelaufs der Frauen und des Bitburger-0,0%-Asselaufs der Männer liest sich wie das Who‘s Who der deutschen Laufszene. „Es ist eine Dichte, die wir so in dieser Form wohl noch nicht gehabt haben“, freute sich Renndirektor und Silvesterlauf-Mitbegründer Berthold Mertes.

Über fünf Kilometer der Frauen trifft Hindernislauf-Vize-Europameisterin Lea Meyer auf die Marathon Team-Europameisterinnen Deborah und Rabea Schöneborn. Nachdem 2009 Lauflegende Haile Gebrselassie bei den Männern gewonnen hatte, ist mit Maryam Yusuf Jamal bei den Frauen erstmals eine Olympiasiegerin dabei.

Aus dem rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda kommt die erst 18-jährige Emelyne Izabayo. „Ich habe sie trainieren sehen. Das sah gut aus. Die wird euch Feuer machen“, sagte Mertes am gestrigen Freitag auf der Abschluss-Pressekonferenz zu den deutschen Assen. Die fühlen sich gut vorbereitet. „Ich bin der Wettkampftyp, der die Konkurrenz braucht“, freut sich Lea Meyer nach ihrem Höhentrainingslager auf ihren ersten Wettkampf nach einem Vierteljahr. Für Deborah Schöneborn wird es der erste Silvesterlauf überhaupt, während ihre Schwester Rabea schon einmal im italienischen Bozen das Jahr hat ausklingen lassen. „Wir haben keinen Rennplan“, erzählte Debbi Schöneborn. Auf einen kurzen Spurt wollen sich die Zwillinge nicht einlassen.

„Ich werde mir das Ganze diesmal von hinten anschauen“, kündigte Gesa Krause an. Für die zweimalige Hindernislauf-Europameisterin vom Ausrichterverein wird der Silvesterlauf das letzte Rennen vor der Geburt ihres ersten Kindes voraussichtlich im Frühsommer. „Es geht mir darum, ein Teil der Menge zu sein und den Wettkampf zu genießen. Mein Ziel ist es nicht, mich völlig zu verausgaben.“ Krauses Silvesterlauf-Erkenntnis: „2019 hat gezeigt, dass Marathon- Hindernisläuferinnen schlagen können“, sagte sie lachend mit Verweis auf den Sieg ihrer Freundin Katharina Steinruck beim Jubiläumsrennen – und überbrachte gleich eine traurige Nachricht: Die Marathon-Team-Europameisterin kann wegen einer Corona-Infektion nicht starten. „Das hat ihr weh getan“, so Krause.

Der Titelverteidiger im Asselauf ist aber bereit für seinen dritten Sieg. Der Belgier Isaac Kimeli gab sich allerdings bescheiden: „Wir sind alle Freunde. Der Beste soll gewinnen!“ Mit seinem unwiderstehlichen Endspurt hat der 28-Jährige aber erst jüngst die Bronzemedaille bei den Crosslauf-Europameisterschaften gewonnen.

Dicht auf den Fersen war ihm 2019 Amanal Petros. Der deutsche Marathonrekordler vom TV Wattenscheid spekulierte, weshalb Kimeli vor drei Jahren vorne lag: „Die Atmosphäre in Trier ist einfach Bombe. Es war 2019 so laut in einer Kurve, dass ich immer weiter außen gelaufen bin.“ Um diese Zusatzmeter diesmal zu vermeiden, habe er sich Ohrstöpsel mitgebracht. Ob er diese benutzen wird, hat Petros allerdings noch nicht entschieden.

Die Silvesterlauf-Atmosphäre ist etwas Besonderes, bestätigt der Marathon-Europameister: „Das Konfetti ist mir in den Mund geflogen, deshalb musste ich den zumachen“, erinnert sich der 14-malige Deutsche Meister vom LC Rehlingen, der als Vierter 2018 nur einen Platz besser war als Samuel Fitwi ein Jahr später. „Die Konkurrenz ist sehr gut, aber ich will vorne mit dabei sein“, sagt der EM-Neunte, der im Asselauf sein letztes Rennen für die LG Vulkan­eifel bestreiten wird und sich am 1. Januar dem Verein Silvesterlauf Trier anschließt.

Läufer aus 29 Nationen stehen in den Startlisten zu den zehn Silvesterlauf-Wettbewerben. „Das ist auch ein Teil des Erfolgsrezepts, dass ganz viele Leute aus aller Welt zusammenkommen“, sagt Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe, der als Schirmherr beste Wetterbedingungen prognostiziert: trocken und milde 14 Grad.

Konstantin-Preis 2021 für Leichtathletin Gesa Krause Foto: TV/Holger Teusch

Bestes Lauf- und Zuschauer-Wetter also!

