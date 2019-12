Hallensportfest : Trierer Trainerin läuft Hallenrekord

Mona Reuter vom Post-Sportverein Trier (hier beim SWT-Flutlichtmeeting im Trierer Moselstadion 2019) verbesserte den Hallen-Bezirksrekord über 1000 Meter auf 3:08,70 Minuten. Foto: Holger Teusch

Luxemburg Gelungener Einstand in die Hallensaison für die Leichtathleten der Region Trier und speziell für Mona Reuter. Die 30-Jährige, die beim Post-Sportverein Trier (PST) den elf bis dreizehn Jahre alten Nachwuchs trainiert, verbesserte beim Indoor-Laufmeeting in der Coque in Luxemburg den Hallen-Bezirksrekord über 1000 Meter.

3:08,70 Minuten lief Mona Reuter über fünf Runden zu je 200 Meter Länge mit überhöhten Kurven. Die alte Bestzeit ihrer Vereinskollegin Nora Rösner (3:09,87) hatte mehr als 15 Jahre Bestand. Reuter belegte mit ihrer Rekordzeit in dem Rennen, in dem die zweimalige Gewinnerin des Langsurer Deulux-Laufs Vera Hoffmann (Celtic Diekirch) mit 2:49,61 Minuten luxemburgischen Hallenrekord lief, den achten Platz.

Ebenfalls bei dem mit insgesamt 399 Teilnehmern besetzten Hallensportfest am vergangenen Freitagabend blieb die zwölfjährige Hannah Schwind (ebenfalls PST) als Drittplatzierte der Elf- und Zwölfjährigen in 3:27,58 Minuten unter der 3:30-Minuten-Marke. Die 16-jährige Leonie Elmer von der TG Konz lief als Sechste des 600-Meter-Frauenrennens 1:45,10 Minuten. Ihr erst 14 Jahre alter Vereinskamerad Philipp Adam unterbot als 16. bei den Männern die 100-Sekunden-Schallmauer in 1:38,41 Minuten deutlich. Das Duo hatte bereits zuvor über 300 Meter 45,46 Sekunden beziehungsweise 43,40 Sekunden erzielt.

Weitere Ergebnisse:

Frauen, 300 m: 43. Pia Sauerwein (TG Konz/W 15) 48,72 Sekunden. 1000 m: 15. Sauerwein 3:41,35 Minuten.

Männer, 600 m: 19. Florian Leitz (M 13) 1:51,39 Minuten.

Mädchen W 11/12, 1000 m: 7. Greta Sonnenberg 3:37,76 Minuten, 14. Lisa Ludes 3:45,83, 19. Frederike Mattern 3:51,43, 27. Marlene Moll 4:00,85, 29. Hannah Stohmann 4:00,99.