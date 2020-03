Triathlet Tim Dülfer in Texas : „Ich würde gerne nach Hause!“

Extra

Foto: Holger Teusch

Kein Trainingslager in Spanien, keine Wettkämpfe, trotzdem zieht Jens Roth den Plan für sein angestrebtes Lang-(Ironman-)Distanz-Debüt nahezu 1:1 durch. Obwohl der 32-Jährige mittlerweile nicht mehr daran glaubt, dass die Challenge Roth in Bayern am 5. Juli stattfinden wird, ist er motiviert. „Ich trainiere erst einmal so weiter. Wir wollen das so gut wie möglich simulieren, was geplant war“, erzählt der fünfmalige deutsche Crosstriathlon-Meister von Tri Post Trier, von der Abmachung mit Coach Marc Pschebizin.

Am vergangenen Samstag war eigentlich das Zehn-Kilometer-Rennen beim Schweicher Fährturmlauf geplant. Jens Roth lief allein am Moselufer und so schnell wie noch nie: 32:41 Minuten. Die Form stimmt also. Statt beim im warmen Spanien geplanten Mitteldistanz-Triathlon (natürlich abgesagt) will Roth am letzten Märzwochenende in der kalten Saar schwimmen. Das werde bei acht Grad Wassertemperatur brutal kalt, sagt er. Dann soll es für 90 Kilometer Einzelzeitfahren auf Rennrad gehen und direkt im Anschluss will Roth einen Halbmarathon (21,1 Kilometer) laufen.