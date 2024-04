Trierer Triathlonbundesliga-Team Motivationhilfe und Haferflocken: Triathlon-Nachwuchs löchtert Bundesliga-Profis

Besonders interessant: Tri-Post-Neuzugang Till Kramp. Der 21-Jährige wurde 2023 mit der nun aufgelösten Buschhüttener Mannschaft Deutscher Meister. „Wo kommst du ursprünglich her, Till?“, wollte einer der Jungen wissen – und staunte, wie weit weg von der Heimat erfolgreiche Triathleten schon in jungen Jahren trainieren. „Ich bin in Stralsund aufgewachsen, bin dann in Neubrandenburg auf die Sportschule gegangen und nach dem Abitur zu den Jungs nach Saarbrücken“, erzählte Kramp. Warum Saarbrücken? „Wenn man sich nach der Schule entscheidet, richtig professionell Sport zu machen, hat man in Saarbrücken mit die stärkste Gruppe in ganz Deutschland. Da sind immer 15 andere Jungs, mit denen man zusammen auf hohem Niveau trainieren kann“, erklärte Kramp. Darunter sind auch die schon seit Jahren für Trier startenden Zwillinge Cedric und Jonas Osterholt.