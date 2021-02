Leichtathletik : Pfeilschnelle Gesa gewinnt ersten Hallentitel für Trier

Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier siegte bei der Hallen-DM über 1500 Meter und holte so erstmals einen Leichtathletik-DM-Titel unterm Hallendach (bei den Aktiven) für einen Verein der Region Trier. Foto: dpa/Bernd Thissen

Dortmund Hindernislauf-Europameisterin Gesa Krause beweist bei den Deutschen Hallenmeisterschaften ihre Sprintstärke gegen die Mittelstrecken-Spezialistinnen. Sophia Junk verzichtet kurzfristig auf einen Start.

(teu) Von wegen „ewige Zweite“! Nach drei zweiten Plätzen in Folge (2017-19) bei deutschen Hallenmeisterschaften hat Gesa Felicitas Krause am Sonntagnachmittag eindrucksvoll bewiesen, dass wieder mit ihr zu rechnen ist. In Dortmund setzte sich die WM-Dritte über 3000 Meter Hindernis über 1500 Meter durch. Die Läuferin des Verein Silvesterlauf Trier hat damit erstmals einen nationalen Hallentitel an die Mosel geholt.

Gesa Krause sorgte im letzten Wettbewerb der coronabedingt ausgedünnten Hallen-DM für eines der packendsten Rennen, das wohl auch zum Stimmungshöhepunkt geworden wäre. Aber Zuschauer waren nicht zugelassen, so dass die Leichtathletikfans nur zu Hause am Livestream mitfiebern konnte, wie Krause eingangs der letzten Kurve die Führung übernahm und diese souverän gegen die Spezialistinnen verteidigte. In 4:12,84 Minuten blieb Krause nur gut eine Sekunde über ihrer Saisonbestleistung (4:11,68). Dahinter mussten sich Caterina Granz (Berlin/4:13,26) und Katharina Trost (München/4:13,48) mit Silber und Bronze begnügen.

„Man könnte fast schon sagen, dass sich die deutschen Meisterschaften gegen mich verschworen haben“, meinte dagegen Sophia Junk mit einem etwas bitteren Lächeln. Zum dritten Mal in Folge musste die aus Konz stammende Sprinterin auf einen Start bei den nationalen Titelkämpfen verzichten. Wie vor einem Jahr bei der Hallen-DM war es eine Vorsichtsmaßnahme, um keine schwerwiegendere Verletzung zu riskieren. Auf die Freiluft-Meisterschaften im vergangenen August wurde sie „punktgenau“, wie sie sagt, krank.