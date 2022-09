Triathlon : Erwartbar, aber anders als erhofft

Das PSD Bank Team Tri Post Trier mit Cedric Osterholt, Vincent Laufleur und Timo Spitzhorn (von links) belegte in Minimalbesetzung beim Finale zur Bitburger-0,0%Triathlonbundesliga in Hannover den 13. Platz. Foto: privat

Hannover Das PSD Bank Team Tri Post Trier belegt beim Finale zur Bitburger-0,0%-Triathlonbundesliga den 13. Platz. Rebecca Bierbrauer wird mit Viernheim Fünfte.

(teu) „Die Saison ist anders verlaufen, als erhofft, aber wir haben viel gelernt“, sagt Marc Pschebizin. Nach dem Finale zur Bitburger-0,0%-Triathlonbundesliga zieht der Cheftrainer des PSD Bank Teams Tri Post Trier schon einmal eine schnelle Bilanz: Der Kader war gerade auch unter den besonderen Umständen der Corona-Pandemie zu klein, um vorne mitzuspielen. Nach Platz sieben im vergangenen Jahr belegen die Trierer in der Abschlusstabelle diesmal den zehnten Rang. „Das ist aber weit von den Abstiegsplätzen entfernt“, beruhigt Pschebizin.

Das Finalrennen in Hannover am vergangenen Samstag verdeutlichte wie kein anderes Rennen, wie dünn die Trierer Personaldecke ist. Eigentlich sollten zwei Pärchen, also vier Sportler pro Mannschaft starten, die jeweils 400 Meter Schwimmen, elf Kilometer Radfahren und einen 2600-Meter-Lauf gemeinsam absolvieren. Nur dank der Regelung, dass im ersten Teil-Triathlon ein einziger Athlet eines Teams antreten durfte, konnten Tri Post Trier überhaupt teilnehmen.