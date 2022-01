Leichtathletik : U-20-Landesmeisterschaften mit mehr Ruhe

Ludwigshafen Nach zwei Jahren Pause werden wieder rheinland-pfälzische Leichtathletik-Hallenmeister bei den 18- und 19-Jährigen gesucht - erstmals ohne den jüngeren Nachwuchs.

Es wird am Sonntag (23.1.) sehr viel ruhiger werden als vor zwei Jahren bei den Rheinland-Pfalz-Jugendhallenmeisterschaften der Altersklasse U 20. Ermittelten die 18- und 19-Jährigen vor der Pandemie noch zeitgleich ihre Landesmeister in der Ludwigshafener Leichtathletikhalle, so wurden die Titelkämpfe Corona-bedingt getrennt. Die U-18-Meister wurden bereits vor einer Woche ermittelt (der TV berichtete). Es wird also auf jeden Fall ruhiger werden. Auch, weil ein sogenanntes „Hochstarten“ der jüngeren Sportler nicht erlaubt ist.