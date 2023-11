Prominente Leichtathletin wechselt nach Trier U-23-Europameisterin Olivia Gürth wird Silvesterläuferin

Am vergangenen Montag ging es für Olivia Gürth zusammen mit ihrer zukünftigen Vereinskollegin Gesa Krause und Trainer Wolfgang Heinig erst einmal ins Höhentrainingslager nach Kenia. Aber am 31. Dezember wird die beste deutsche Bahnlangstrecklerin der diesjährigen Weltmeisterschaften in Budapest beim 34. Bitburger 0,0%-Silvesterlauf auf dem Trierer Hauptmarkt an der Startlinie. Zusammen mit Krause, die ihr erstes Rennen nach der Geburt von Tochter Lola bestreitet. Gürth wird dann letztmalig das Trikot ihres bisherigen Klubs Diezer TSK Oranien tragen. Im neuen Jahr streift die U-23-Europameisterin, die bei der WM in Ungarn Krauses deutschen U-23-Rekord (aus dem Jahr 2012) über 3000 Meter Hindernis auf 9:20,08 Minuten verbesserte, das Dress des Vereins Silvesterlauf Trier über.