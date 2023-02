Crosslauf : Über Doppel- zum Seriensieg?

Gerolstein Ein halbes Leben Erfahrung hat Finn Willars beim Gerolsteiner Crosslauf.

Es war ein sonniger Februartag vor neun Jahren, als der Name Finn Willars erstmals in der Ergebnisliste des Gerolsteiner Querfeldein-Rennens auftaucht. Ein Wetter, wie es sich die Läufer auch für den kommenden Sonntag (26.2.) für den Eifelsteig-Crosslauf des SV Gerolstein wünschen. Diesmal zwar nicht wie 2014 auf der Strecke am Rand des Stadtteils Roth, sondern am Sportplatz von Büscheich. Willars, gerade erst 18 Jahre alt, kennt beide Strecken. Die des Kinderlaufs und der Mittelstrecke in Roth genauso wie den Vier-Kilometer-Parcours über die Pfade des südlichsten Gerolsteiner Stadtteils. 2014 belegte der damals Neunjährige den zweiten Platz über 1500 Meter. Noch ohne Vereinszugehörigkeit. Ein Jahr später hatte er sich dem SV Gerolstein angeschlossen und ließ als zweitjüngster Teilnehmer des Mittelstreckenrennens bereits 40 Mitläufer hinter sich. Am Sonntag ist er Favorit auf der Mittel- und Langstrecke.