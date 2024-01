Leichtathletik-Hallenmeisterschaften Über selbst gebastelten Hürden zur Deutschen Meisterschaften

Die Voraussetzungen für die Leichtathleten der Region für eine erfolgreiche Hallensaison waren noch nie gut. Das beklagte bereits die 2017 verstorbene Trainerlegende Volkhart Rosch. Der Grund, es gibt im ehemaligen Regierungsbezirk Trier keine leichtathletik-taugliche Halle, in der auch mit Spikes trainiert werden kann. Die rheinland-pfälzischen Hallenmeisterschaften in Mainz und später Ludwigshafen waren für viele Sportler der Region lange Zeit die einzige Gelegenheit im Winter die Schuhe mit den spitzen Dornen auch einmal im Warmen zu schnüren. Erst seit der Jahrtausendwende gibt es Leichtathletikhallen in Luxemburg (Coque) und am Olympiastützpunkt in Saarbrücken. Regelmäßiges wettkampfnahes Training in Spikes bleibt aber ein Traum.