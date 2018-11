später lesen Laufen Erst übers Laufen lernen und dann noch zum 300. Eifellauf? Teilen

In der Eifel wird viel gelaufen. Aber wie gesund ist der Ausdauersport überhaupt? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Freitagabend, 9. November, 19.30 Uhr, in Bitburg ein Vortrag des Mediziners Dr. Thomas Koch. Zwei Tage (11. November, 10 Uhr) später kann das Gelernte kraktisch beim 300. Eifellauf, der diesmal in Scheid gestartet wird, umgesetzt werden. Von Holger Teusch