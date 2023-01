Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaft : Um Titel und Normen

Ludwigshafen Für den U-20-Leichtathletik-Nachwuchs geht es bei den Landeshallenmeisterschaften am Sonntag (22.1.) nicht nur um Titel, sondern auch um Normen für die Deutschen Meisterschaften.

Die 3000-Meter-Nachwuchsläufer des Post-Sportvereins Trier (PST) nehmen es selbst in die Hand! Gleich im Trio gehen die Schützlinge von Trainer Marc Kowalinski am Sonntag (22.1.) bei den rheinland-pfälzischen U-20-Jugendmeisterschaften auf die 15 Hallenrunden. Dass das eine gute Wahl ist, hat der Jüngste im Bunde am vergangenen Wochenende erfahren. Louis Decker gewann den U-18-Landestitel, klagte aber über gleichwertige Konkurrenz, die pusht. Diesmal hat Decker (Jahrgang 2006) seine ein beziehungsweise zwei Jahre älteren Vereinskameraden Philipp Adam und Simon Quint an der Seite. So kann die Norm für die Jugend-Hallen-DM von 9:05,20 Minuten in Reichweite kommen.