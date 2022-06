Trierer Frauenlauf : Und im Ziel ein Gläschen Sekt ...

Los geht's! Die Premieren-Dritte Tine Hausmannn (rechts) und Namensgebetin Edith Lücke freuen sich auf die zweite Auflage des Trierer Frauenlaufs am 28. August. Foto: Holger Teusch

Trier Zwei Monate vor dem Edith-Lücke-Frauenlaufs in Trier stellte der Ausrichterverein Silvesterlauf Trier die zweite Auflage der Veranstaltung vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Tine Hausmann hat gerade erst ihren Mitteldistanz-Triathlon beim Ironman 70.3 als Fünftschnellste der Altersklasse W 40 beendet, streift aber bereits wieder voller Enthusiasmus das T-Shirt des zweiten Edith-Lücke-Frauenlaufs (am 28. August) über. „Das ist etwas ganz anderes, als die anderen Veranstaltungen, bei denen ich bin“, sagt die Mutter zweier Kinder, die erst vor wenigen Jahren zum Ausdauersport kam. Es ist irgendwie entspannter als in gemischten Rennen.

Der Ehrgeiz hatte Hausmann im vergangenen Jahr bei der Trierer Frauenlauf-Premiere trotzdem gepackt. Sie lief als Dritte ins Amphitheater ein und bekam die entsprechende Aufmerksamkeit. Das ist ein Grund, weshalb der Verein Silvesterlauf Trier den Frauenlauf in sein Programm von mittlerweile sechs über das Jahr verteilte Veranstaltungen aufgenommen hat, erklärt Organisationsleiter Berthold Mertes: „Es ist einfach so, dass die Leistungen der Frauen in gemischten oft untergehen. Sie laufen nie als Erste ins Ziel. Bei einem reinen Frauenlauf kann die Leistung besser würdigen.“

Info Edith-Lücke-Frauenlauf Trier Termin: Sonntag, 28. August 2022 Start: 10 Uhr an den Kaiserthermen Strecke: Exakt fünf Kilometer an vielen bedeuteten Bauwerken Triers wie Porta Nigra, Dom, Liebfrauenkirche, Konstantin-Basilika entlang Ziel: Amphitheater Anmeldung: bis 14. August online (www.frauenlauf-trier.de) Organisationsbeitrag: 29 Euro (Jugendliche Jahrgänge 2003-10: 25 Euro), inklusive Lauf-T-Shirt Laufkurse: Soweit Plätze verfügbar bietet der Verein Silvesterlauf Trier für alle angemeldeten Frauen ab 4. Juli (Montagskurs, nur noch wenige freie Plätze) und 6. Juli (Mittwochskurs) kostenlose Laufkurse an.

Das ist aber nur eine Seite. Tine Hausmann hat im Vorfeld der letztjährigen Frauenlauf-Premiere in ihrem Umfeld festgestellt, dass plötzlich Frauen und Mädchen trainieren und mitliefen, die man sonst nicht sah. „Es sind auch viele junge Frauen dabei“, stellte Mertes 2021 fest. Die allermeisten legen auf Laufzeiten wenig bis gar keinen Wert. Umso mehr auf das Gemeinschaftsgefühl. Das wird dadurch unterstrichen, dass es keine (für jeden unterschiedliche) Startnummern gibt, sondern das in der Anmeldegebühr enthaltende T-Shirt quasi die Mitlaufberechtigung ist. Die Zeitmessung erfolgt über einen Chip am Fuß. Wer nicht in einer Ergebnisliste auftauchen will, kein Problem: Der Mehrwegchip wird schon vor dem Start zurückgegeben.

Bei der Premiere liefen mehr als 500 Frauen in Pink von den Kaiserthermen durch Trier. „Eine Zahl von 600 können wir bei der zweiten Auflage anpeilen“, sagt Mertes vorsichtig. Allerdings: 1000 T-Shirts (diesmal in mintgrün) sind geordert. Das ist das Teilnehmerlimit. So viele Läuferinnen fasst der Startbereich vor den Kaiserthermen.

Los geht's! Die Premieren-Dritte Tine Hausmannn (rechts) und Namensgebetin Edith Lücke freuen sich auf die zweite Auflage des Trierer Frauenlaufs am 28. August. Foto: Holger Teusch

Los geht's! Die Premieren-Dritte Tine Hausmannn (rechts) und Namensgebetin Edith Lücke freuen sich auf die zweite Auflage des Trierer Frauenlaufs am 28. August. Foto: Holger Teusch