Leichtathletik-Hallenmeisterschaft : Unerwarteter Höhenflug unterm Hallendach

Luxemburg Jamal Hassane von der LG Bernkastel-Wittlich steigerte sich bei den Interregionalen Hallenmeisterschaften in Luxemburg auf 2,04 Meter im Hochsprung.

„Als ich morgens aufgestanden bin, dachte ich noch: Das wird kein so guter Tag. Auch das Einspringen war noch nicht so toll“, erzählt Hassane. Umso überraschter war er, als er mit bis 2,01 Meter ohne Fehlversuch durchkam. Die neue persönliche Bestleistung (bisher 2,00 Meter) meisterte Hassane erst im dritten Versuch. „Da hat es gehapert. Irgendetwas im Anlauf hat nicht gestimmt“, erzählt er. Doch bei 2,04 Metern hatte er das Problem im Griff und übersprang die Höhe im zweiten Versuch. „Bei den Rheinland-Teammeisterschaften im September in Bad Neuenahr war ich ja auch schon mal über drüber. Ich lag schon auf der Matte, als die Latte damals doch noch gefallen ist. Aber seitdem wusste ich, dass ich es drauf habe“, sagt Hassane, der nun mit den rheinland-pfälzischen Landeshallenmeisterschaften, einem internationalen Meeting in Luxemburg und den Süddeutschen Meisterschaften noch mindestens drei Startmöglichkeiten in der Hallensaison hat.