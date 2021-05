Leichtathletik : Ungewissheit trotz DM-Normen

Läuferin Chiara Bermes vom Lauftreff Schweich freut sich über ihre neue 5000-Meter-Bestzeit von 16:34,13 Minuten, muss aber um ihren ersten DM-Start zittern. Foto: Holger Teusch

Karlsruhe Chiara Bermes läuft bei der Langen Laufnacht in Karlsruhe 5000 Meter in 16:34,13 Minuten. Giulio Ehses hakt in 14:39,66 Minuten die U-23-DM-Norm ab, muss aber wie Bermes für die „große“ DM um die Teilnahme zittern.

In der Corona-Zeit weiterhin Tag ein, Tag aus zu trainieren, um seine persönlichen Grenzen immer weiter hinaus zu schieben, dazu gehört schon bei den absoluten Spitzenleichtathleten eine Extraportion Motivation. Erst recht bei denjenigen, die am Rand zur nationalen Elite stehen. Misst man dies an der Zulassung zu Deutschen Meisterschaften, könnte man Chiara Bermes (LT Schweich) nicht verübeln, wenn sie die Spikes im vergangenen Jahr an den Nagel gehangen hätte. Mit erfüllter 5000-Meter-DM-Norm von 16:58,67 Minuten ging die Wirtschaftsmathematikerin ins Jahr 2020. Die (zeitliche) Qualifiationshürde lag bis 2019 bei 17:10,00 Minuten. Doch wegen Corona wurden im vergangenen Jahr nur die besten 16 Läuferinnen der Jahre 2019 und 2020 zugelassen. Das gilt (zusätzlich zu einer Mindestzeit von nun 16:45,00 Minuten) auch die die aktuellen Titelkämpfe am 5. und 6. Juni in Braunschweig. Und trotz der Verbesserung auf 16:34,13 Minuten bei der Langen Laufnacht in Karlsruhe am vergangenen Samstag steht Bermes' DM-Start wieder auf Messers Schneide.

Trainer Dirk Engel vom Lauftreff Schweich und Bermes' ehemaliger PST-Vereinskamerad Alexander Bock, der sie berät, glauben an eine Fifty-fifty-Chance, sagt die 27-Jährige. Zwar waren in diesem Jahr nur elf Läuferinnen schneller als Bermes. Aber die Saison 2020 zählt ebenfalls als Qualifikationszeitraum, aus dem sich neun weitere Athletinnen vor die Mertesdorferin schieben. „Wir werden aber auf jeden Fall melden und ich werde jetzt so trainieren, als wenn die DM auf jeden Fall für mich stattfindet“, sagt sie. Denn schneller waren außer einigen Mittelstrecklerinnen, die in Braunschweig eher 1500 Meter laufen werden, auch einige Straßenläuferinnen.

Mit ihrer neuen 5000-Meter-Bestzeit ist Bermes auch auf den zwölfeinhalb Stadionrunden in die Spitzengruppe der „ewigen“ Bezirksbestenliste gelaufen. Nur die Hindernlauf-WM-Dritte Gesa Krause (Silvesterlauf Trier/15:24,53), Michaela Schedler (PST Trier/16:21,04) und Christina Mohr (LG Vulkaneifel/16:33,7) waren aus einem Verein der Region je schneller.

Von einem entsprechenden Eintrag ist Giulio Ehses noch ein paar Sekunden entfernt. Die Situation f+r den 21-Jährigen vom Post-Sportverein Trier (PST) ist aber ähnlich wie für Bermes. Mit der Steigerung auf 14:39,66 Minuten erfüllte der Schützling von Marc Kowalinski zwar deutlich die U-23-DM-Norm. Aber am letzten Juni-Wochenende sind in Koblenz bei den Unter-23-Jährigen sogar nur die besten Zwölf zugelassen. „Wenn ich richtig gezählt habe, ist Giulio aktuell Zwölfter. Es wird eng“, vermutet Kowalinski.