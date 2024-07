Deutsche Meisterschaften US-Läufer machen Trierern DM-Titel streitig

Vor allem für Dern ist Benne Christian Anderson der große Unbekannte. Gegen den Sohn eines US-Amerikaners und einer Deutschen sei er noch nie gelaufen, erzählt der 5000-Meter-Titelverteidiger. „Aber er ist ein sehr ernst zu nehmender Gegner“, glaubt Dern und begründet das: „Er steht in der Meldeliste hinter mir, aber nicht viel.“ Dern verbesserte sich Ende Mai in Brüssel über 5000 Meter auf 13:52,54 Minuten. Anderson lief Ende März in Stanford 13:59,73 Minuten. Beeindruckend sind aber dessen Unterdistanzleistungen von 3:39,55 Minuten über 1500 Meter (etwa zehn Sekunden schneller als Derns Bestzeit) und die Vier-Minuten-Meile (3:58,78), die er im Winter auf die Hallenbahn in Boston brannte. „Es wird spannend“, sagt Dern und verspricht: „Ich werde natürlich alles daransetzen, meinen Titel zu verteidigen.“