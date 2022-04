Laufen : Frühlingslauf durch den Schnee (Fotos)

100 Läufer gingen beim Veldenzer Lauf in den Frühling trotz winterlicher Bedingungen an den Start. Foto: Holger Teusch

Veldenz 100 Teilnehmer liefen beim Lauf in den Frühling durchs verschneite Hinterbachtal bei Veldenz.

(teu) Nach wirklich frühlingshaften Bedingungen eine Woche zuvor beim Fährturmlauf in Schweich meldete sich am vergangenen Samstag bei der „Lauf in den Frühling“ getauften Ausdauersportveranstaltung in Veldenz der Winter zurück. Die Wege meist schneefrei, aber die Landschaft wie mit einer weißen Puderzuckerschicht überzogen, machte das Wetter den Organisatoren des Vereins Vulkanläufer und des Freundeskreises der Evangelischen Erziehungshilfe Veldenz bei der Präparation der Strecken zu schaffen. Kurzfristig habe man die Strecke entlang der Mühlen im Hinterbachtal noch anders legen müssen, erzählte Organisationsleitern Inge Umbach.