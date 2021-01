Leichtathletik : Vereinswechsel mit Verspätung

Die beste 3000-Meter-Läuferin des Leichtathletik-Verbands Rheinland im Jahr 2020 Chiara Bermes verlässt nach zwölf Jahren den Post-Sportverein Trier in Richtung Lauftreff Schweich. Foto: Holger Teusch

Trier Vereinswechsel im neuen Jahr: Chiara Bermes geht von Trier nach Schweich. PST verstärkt sich beim U-18-Nachwuchs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Wechselfristen spielen in Zeiten von Corona in der Leichtathletik keine so große Rolle mehr. Das jedenfalls lässt ein Blick auf die Startrechts-Veränderungen vermuten. Zwischen dem 1. Oktober und dem 30. November kann alljährlich regulär ein Verein gewechselt werden. Doch 2020/21 fand der für die regionale Laufszene wohl wichtigste Vereinsübertritt erst danach statt: Chiara Bermes verlässt nach zwölf Jahren den Post-Sportverein Trier (PST) und startet zukünftig für den Lauftreff Schweich (LTS).

„Die Mannschaft war ein ausschlaggebender Punkt“, sagt die vielfache Rheinlandmeisterin und Gewinnerin des Trierer Stadtlaufs 2019. Ihr Wechsel nach Schweich legt nahe, dass sich die 27-Jährige zukünftig mehr dem Straßenlauf widmet. Mit Marina Wierz, Michelle Bauer und Yvonne Engel haben die Schweicher bereits drei Läuferinnen mit persönlichen Bestzeiten unter 40 Minuten auf zehn Kilometer in ihren Reihen. Auch im Crosslauf könnte das Team zukünftig eine gute Rolle spielen. Mittelstreckenstaffeln wie beim PST dürften für Bermes allerdings der Vergangenheit anzugehören.

Info Startrechtswechsel 2021 Foto: Holger Teusch Neuzugänge: LG Bernkastel-Wittlich: Lennart Mohr (TV Cochem, Mittelstrecke, U 18), Mathis Mohr (TV Cochem, Lauf, U 16) LG Meulenwald Föhren: Martin Kasel (TG Konz, Langstrecke) LG Vulkaneifel: Tim Dülfer (Post-Sportverein Trier, Langstrecke) LT Schweich: Chiara Bermes (Post-Sportverein Trier, Mittel-/Langstrecke) Post-Sportverein Trier: Luisa Fuchs (LG Idar-Oberstein, Wurf), Philipp Adam (TG Konz, Mittelstrecke, U 18), Jan Gerth (Silvesterlauf Trier, Mittelstrecke, U 18) Abgänge (zu Vereinen außerhalb der Region): LG Bernkastel-Wittlich: Anna-Sophie Schmitt (Saar 05 Saarbrücken, Hochsprung, U 18), Mara Sophie Schmitz (LG Idar-Oberstein, Lauf, U 16), Mia Louisa Schmitz (LG Idar-Oberstein, Sprint/Mehrkampf, U 16) Post-Sportverein Trier: Johannes Hein (LG Karlsruhe, Mittelstrecke, U 23)

Weil sie sich erst nach Ende der Wechselfrist für den LT Schweich entschieden hat, gilt ein neunmonatiges Startverbot seit Bermes' letzten Auftritt im PST-Trikot. Das war beim SWT-Läuferabend im Trierer Moselstadion am 16. Juli 2020. Ihre dabei erzielte Zeit von 10:01,62 Minuten ist die Beste einer Läuferin des Leichtathletik-Verbands Rheinland im Corona-Jahr über 3000 Meter. Gesperrt ist Bermes deshalb bis zum 16. April.

Nicht so schlimm, glaubt der LTS-Vorsitzende Dirk Engel. Vorher werde es wohl kaum einen Wettkampf geben.

Die Hoffnung, dass es in den nächsten Monaten für eine breitere Masse von leistungsorientierten Leichtathleten Wettkämpfe geben wird, ist in den vergangenen Wochen auch bei Marc Kowalinski geschwunden. Die rheinland-pfälzischen Crosslaufmeisterschaften am 28. Februar in Laubach im Hunsrück und die deutschen Querfeldeinlauf-Meisterschaften im nordrhein-westfälischen Sonsbeck stehen zwar noch in den Terminübersichten, aber der PST-Mittelstreckentrainer stellt schon Überlegungen für eine DM-Verschiebung an: „Wir hoffen auf eine Cross-DM im Winter, die wir dann mit dem Team laufen können“, sagt der 42 Jahre deutsche Crosslauf-Mannschaftmeister von 2006.

Walfried-Heinz-Sportfest in Konz Foto: Holger Teusch

Dann wäre auch für Jan Gerth, der - ebenfalls außerhalb der Wechselfrist - vom Verein Silvesterlauf Trier zum PST geht wieder startberechtigt. Zusammen mit dem DM-Neunten Simon Quint, Michael Weiland und Hannes Hubertz könnte Kowalinski dann ein großes Team ins Rennen der Unter-18-Jährigen (U 18) schicken. Bei den U-23-Junioren muss er dagegen auf Johannes Hein verzichten. Der drittschnellste LVR-Mittelstreckler des Jahres 2020 wechselt studienbedingt zur LG Karlsruhe. Außerdem verstärkt Triathlet Tim Dülfer zukünftig auch das Langstreckenteam der LG Vulkaneifel.