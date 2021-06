Triathlon : Verletzungspech vor der Bundesliga-Staffel

Oliver Gorges gibt beim Staffelrennen in Potsdam sein diesjähriges Bundesliga-Debüt in der Triathlon-Bundesligamannschaft PSD Bank Team Tri Post Trier. Foto: Holger Teusch

Potsdam Teamchef Marc Pschebizin muss beim zweiten Rennen der Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga die verletzten Jens Roth und Vincent Lafleur ersetzen.

Ein neuartiges, Spannung versprechenden Format feiert am letzten Sonntag im Juni beim zweiten Wertungsrennen der Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga in Potsdam Premiere. Vormittags werden in einem Prolog über die Super-Sprint-Distanz von 250 Meter Schwimmen, 2800 Meter Rad fahren und 1100 Meter Laufen die Startreihenfolge und -abstände für das Staffelrennen am Nachmittag ermittelt. Nach den Platzierungen in diesem Jagdrennen werden diesmal die Mannschaftspunkte vergeben. Für die Einzelplatzierung ist der Prolog ausschlaggebend.