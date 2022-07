Straßenlauf : Verspätetes Laufjubiläum in Platten

Platten Online-Anmeldefrist für den 20. Straßenlauf im Liesertal endet am Mittwoch (13. Juli).

(teu) Besser später als nie! Zwei Jahre später als erhofft feiert der Straßenlauf des TuS Platten am Freitag (15. Juli) die 20. Austragung. Der Termin zum Start ins Wochenende war eigentlich eine Notlösung wegen einer Kollision im Laufkalender. Zunächst wurde in Platten nämlich sonntagmorgens, 2003 dann an einem Samstagabend und erst ab 2004 freitags gelaufen. Das Termin seine Vorteile hat, zeigen Teilnehmerzahlen von teilweise mehr als 300 Läufern im Ziel bei der vergleichsweise kleinen Veranstaltung mit dem familiären Start-Ziel-Bereich auf dem Sportplatz Elsenborn mitten im Ort. Allerdings endet die Online-Meldefrist auch schon zur Wochenmitte, am heutigen Mittwoch (13.7.) um 20 Uhr (www.tusplatten.de). Einige starke Läufer haben sich ihre Startnummer bereits gesichert. Tine Hausmann und Matthias Adam vom LT Schweich könnten dafür sorgen, dass im Hauptlauf über zehn Kilometer erstmals beide Sieger vom gleichen Verein kommen. Quasi-Lokalmatador Matthias Welther aus Wittlich kann den Schweicher Doppelerfolg am ehesten verhindern.