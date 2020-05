Gehsport : Vertrauen und internationale Kontakte erhalten

Merlscheid Nicht nur Läufer, auch in der leichtathletischen Nischendisziplin des olympischen Gehsports treffen sich Aktive mangels realer Wettkämpfe zurzeit virtuell zu Rennen.

Er hat an einem virtuellen Gehen mit internationaler Beteiligung teilgenommen. Immerhin 130 Einträge umfassen die Ergebnislisten mit Sportlern aus Deutschland, Tschechien, Österreich, den USA und Polen. Es gehe auch darum, in den Zeiten der Reisebeschränkungen grenzüberschreitende Kontakte aufrecht zu erhalten, erklären die Initiatoren des Gehsportnetzwerks. „In diesen Zeiten ist man ja schon froh bei so etwas mitmachen zu können“, sagt Thiex. Der 70-Jährige aus Merlscheid im Eifelkreis Bitburg-Prüm freut sich, dass er mit 39:16 Minuten über fünf Kilometer und 1:20:38 Stunden über zehn Kilometer, absolviert auf dem Prümtalradweg bei Pronsfeld, zwar im hinteren Feld landete, aber immer noch einige Mitstreiter hinter sich lassen konnte. Im Mittelpunkt stehe aber der Spaß und dass man die Motivation zur Bewegung nicht verliere, so Thiex.