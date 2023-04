Sportler für Sportler Viel Dreck und viele Spenden (Fotos)

Die Läufer Louis Decker aus Saarburg und Philipp Adam aus Tawern unterbrachen extra ihr Ostertrainingslager beim PST Trier in Gerolstein, um in Staffeln ihre Verbundenheit mit Jannik Harig zu zeigen. Überaus erfolgreich: Decker siegte zusammen mit Tim Harig als Team HARDEC im Mannschaftswettbewerb über vier Kilometer Laufen, 24 Kilometer Mountainbike fahren und noch einmal vier Kilometer Laufen. Als sein Staffel-Radfahrer ihn in Führung liegend auf die abschließende Laufstrecke schickte, habe er einfach flott rennen müssen, erklärte Decker. Schonung für die nächsten Einheiten im Trainingslager war da nicht mehr drin!