Fastnachtslauf : Ellscheider Fastnachtslauf-Anmeldung schließt früher

Ob kostümiert (wie hier beim Saarburger Lauf vor der Pandemie) oder im normalen Laufoutfit können die Teilnehmer des Ellscheider Fastnachtslauf am letzten Februar-Samstag eine der fünf angebotenen Distanzen in Angriff nehmen. Foto: Holger Teusch

Ellscheid Weil bereits deutlich über 200 Meldungen vorliegen, endet die Meldefrist für die Laufveranstaltung am kommenden Samstag (26.2.) in der Vulkaneifel bereits am 23. Februar.

Einen Tag früher als geplant endet bereits am Mittwoch, 23. Februar die Anmeldefrist für den Fastnachtslauf in Ellscheid (Vulkaneifelkreis Daun) am kommenden Samstag (26.2.). Am Dienstagmorgen lagen bereits 242 Anmeldungen die Lauf-Premiere vor. Unter den angemeldeten Läufern sind auch viele, die offensichtlich kostümiert auf die Landschaftslaufstrecken in Angriff nehmen wollen. Angesichts des tollen Zuspruchs brauche man auch mehr Zeit für die Vorbereitung der Startnummern, erklärte Inge Umbach vom Ausrichterverein Vulkanläufer die Vorverlegung.