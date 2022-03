Leichtathletik : Viele Bestleistungen und fünf Podestplätze

Saarbrücken Der Leichtathletik-Nachwuchs der TG Konz zeigte beim Hallensportfest in Saarbrücken gute Leistungen.

(teu) Drei Wochen vor den letzten Hallenmeisterschaften des Winters haben die Nachwuchsleichtathleten der TG Konz in Saarbrücken erfolgreich ihre Form getestet. In den vor allen bei den Mädchen des Geburtsjahrgangs 2009 stark besetzten Feldern zeigten die jungen Sportler aus der Saar-Mosel-Stadt, dass sie die Vierkampf-Titelkämpfe am 20. März in Koblenz nicht zu scheuen brauchen. Über 60 Meter überzeugten Anna Weirich in 8,61 Sekunden und Rosalie Laux in 8,94 Sekunden. Weirich musste sich nur um eine Zehntelsekunde Liara Schulze geschlagen geben. Im Weitsprung konnte sie die Rehlingerin (4,48 Meter) mit 4,68 Metern um 20 Zentimeter distanzieren. Allerdings landete Marlene Krall (TG Traisa) bei 4,86 Metern in der Sandgrube. Mit ihrer dritten persönlichen Bestleistung an diesem Tag überzeugte Weirich als Drittplatzierte über 60 Meter Hürden in 11,86 Sekunden. Zwei zweite Plätze für den Nachwuchs der TG Konz, der als einziger Verein der Region Trier beim Saarbrücker Hallensportfest vertreten war, steuerten Maurice Choppin über 800 Meter (2:46,09 Minuten) und Vincent Hartmann im Weitsprung (4,17 Meter) bei.