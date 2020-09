Schüler fragen Gesa Krause : Lieblingsessen, Muskelkater und Olympia

Trier Die Europameisterin und WM-Bronzemedaillengewinnerin über 3000 Meter Hindernis besuchte die Gewinner des Silvesterlauf-Schulcups vom Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier.

Was ist Gesa Krause am liebsten? „In Italien gab es ganz fantastische Pizza. Aber ich mag auch sehr gerne Salat“, erzählte die WM-Dritte vom Verein Silvesterlauf Trier am vergangenen Freitag Schülern des Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums (FWG). Also immer nur gesund essen? „Im Sommer gönne ich mir auch mal ein Eis. Außerdem backe ich sehr gerne“, schränkte die deutsche Rekordlerin über 3000 Meter Hindernis (9:03,30 Minuten) ein, als die Mädchen und Jungen der 6c bei der vielteiligen Fragerunde an der Reihe waren.