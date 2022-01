Laufen : Viele los trotz Corona und hoffen auf den Eifelmarathon

Info

Drei Lauf- und eine Wander- und Walkingstrecke stehen am kommenden Samstag (15.1.) beim nächsten Eifellauf wieder zur Auswahl. Nachdem der vereinsübergreifende Trainingslauf am vergangenen Wochenende in Wißmannsdorf ausfallen musste, ist diesmal um 14.30 Uhr unter Einhaltung der Corona-Regeln Treffpunkt an der Freizeitanlage Dahlem/Trimport. Wie bei den Eifelläufen üblich, werden Laufstrecken über etwa 10, 15 oder 20 Kilometer angeboten. Die Walking- und Wanderstrecke ist gut fünf Kilometer lang. Die Einteilung erfolgt corona-konform in Zehner-Gruppen mit Abstand. Die Umkleide- und Duschräume müssen geschlossen bleiben. Informationen bei den örtliche Organisatoren der DJK Eintracht DIST, Tanja Bares, Telefon 0160/96701614 und im Internet: www.eifellauf.de