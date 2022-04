„Echt Fit“ - Die Volksfreund-Fitness-Serie : Vier Tipps – so gelingt der Lauf-Einstieg

Vier Tipps – so gelingt der Lauf-Einstieg

Nach ein paar Wochen, so versichert der Trierer Lauf-Experte Jens Nagel, läuft das mit dem Joggen meistens ganz von selbst. Foto: picture alliance/dpa/Felix Kästle

Trier Der Frühling ist da, die Temperaturen überspringen die 20-Grad-Marke – höchste Zeit, die Lauf- und Walkingschuhe nach Monaten wieder aus dem Schrank zu kramen, oder sich erstmals welche zuzulegen. Aber was sollte man beachten, wenn man (wieder) mit dem Joggen beginnen möchte? Hier kommen vier wichtige Tipps von einem Trierer Lauf-Experten, die Sie unbedingt beachten sollten.

#1: Der Einstieg - klein anfangen, langsam steigern

Wer monate- oder gar jahrelang keinen Jogging- oder Walkingschuh übergezogen hat, dem rät Jens Nagel zunächst das Folgende: einen Besuch beim Arzt. Denn: „Bevor es losgeht, sollte man sich erstmal durchchecken lassen. Passen die Blutwerte? Was sagen die Gelenke, was das Herz?“

Das Motto laute: klein anfangen, langsam steigern. „Es kommt nicht darauf an, direkt in der ersten Woche einen Halbmarathon zu laufen“, sagt der Coach. „Wer es übertreibt, verliert schnell die Lust und tut seinem Körper nichts Gutes.“

Wenn man sein Programm in dieser Taktung steigere, könne man nach zehn Wochen den anvisierten Fünf-Kilometer-Lauf ohne Pause schaffen, versichert Jens Nagel.

#2: Die Ausrüstung - teuer oder billig? Hauptsache eng anliegend

Ein wichtiger Hinweis von Lauf-Experte Jens Nagel vorab: „Es muss nicht immer das teuerste T-Shirt, die teuerste Hose sein – auch günstigere Modelle tun es.“ Wichtig sei, dass die Klamotten eng am Körper liegen und atmungsaktiv sind. Außerdem weist der 45-Jährige darauf hin: „Gerade jetzt im Frühling, wenn die Temperaturen morgens noch nicht so hoch sind, sollte man sich nicht zu warm anziehen, bevor es losgeht.“ Besser ein wenig „zu kalt“ kleiden, denn warm genug werde einem ohnehin beim Sport. Zum Thema Schuhe sagt Jens Nagel: „Für die, die nach langer Pause beispielsweise mit dem Walken beginnen, reichen zum Anfang ein paar einfache Sneaker. Da müssen es nicht sofort die besten Joggingschuhe sein.“

Bleibe der Spaß am Sport erhalten und steigere man nach ein paar Wochen die Intensität, rät der Experte: „Dann ist es sinnvoll, sich in ein Sport-Fachgeschäft zu begeben, und sich in Sachen Schuhe beraten zu lassen.“ Sein Tipp: „Ich würde unbedingt eine Laufanalyse machen lassen. Denn nur dann kann man sehen, wie Fußstellung und Beinachse zu beurteilen sind und welche Schuhmodelle infrage kommen.“