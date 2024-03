Straßenlauf-Meisterschaften Vierfach-Triumph für Silvesterläufer

Die Rheinlandmeisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf in Bad Kreuznach wurden am vergangenen Sonntag zu einem Triumph für die Läufer des Vereins Silvesterlauf Trier, wie er totaler kaum ausfallen könnte. Die vier schnellsten Läufer kamen mit Benjamin Dern, Yannik Erz, Mathis Kaufmann und Andre Ramisch aus der Trainingsgruppe von Yannik Duppich. Am glücklichsten war dabei Bronzemedaillengewinner Kaufmann. Der knapp 20-Jährige blieb in 32:56 Minuten erstmals unter 33 Minuten. „Benni und Yannik haben für mich Tempo gemacht. Die ersten fünf Kilometer sind wir in 16:23 Minuten durchgegangen“, erzählte der junge Läufer aus Taben-Rodt, der erstmals im vergangenen Sommer als Viertplatzierter des Saarburger Stadtlaufs aufgefallen war.