Leichtathletik : Viermal DM-Norm und zwei Beinahe-Rekorde

Wittlich 492 Starts bei den Bezirksmeisterschaften der Zehn- bis Fünfzehnjährigen in Wittlich. Elenor Servatius egalisiert Uralt-Bezirksrekord über 80 Meter Hürden.

Nach zwei Jahren ohne Schüler-Bezirksmeisterschaften wurden die Titelkämpfe zur erhofften und gut angenommenen Leistungsschau für den Leichtathletik-Nachwuchs. Wegen zahlreicher Nachmeldungen und am Ende fast 500 Starts musste der Zeitplan angepasst werden. Höhepunkt: Elenor Servatius vom in der Organisation federführenden Athletic-Team Wittlich erfüllte über 100 Meter mit 12,61 Sekunden die Norm für die Deutschen Meisterschaften der 15-Jährigen und egalisierte mit 12,24 Sekunden über 80 Meter Hürden den 50 Jahre alten Bezirksrekord der Unter-16-Jährigen (U 16).

Insgesamt vier Mädchen erfüllten die sogenannte A-Norm für die DM des Geburtsjahrgangs 2007. Außer Servatius hakte auch Hannah Schwind die zusätzlich geforderte B-Norm in einem anderen Disziplinblock als Nachweis der Vielseitigkeit gefordert ist, ab. In einem insgesamt stark besetzten Hochsprung-Wettbewerb, in dem auch die zweitplatzierte Livia Kahl mit 1,51 Metern und Lilian Sophie Thomas (beide LG Bernkastel-Wittlich) mit 1,48 Metern gute Höhen erreichten, steigerte sich die Nachwuchsathletin des PST Trier auf 1,65 Meter. Im Speerwurf musste sie sich mit 32,57 Metern zwar Lokalmatadorin der mit 34,86 Metern dominierenden Servatius geschlagen geben. Die DM-Zusatznorm (30,00) waren aber für beide kein Thema.

Die B-Norm abhaken konnte auch die schnellste 800-Meter-Läuferinnen des Tages Mara Sophie Schmitz. Die für die LG Idar-Oberstein und deshalb außerhalb der Bezirksmeisterschaftswertung startende Wittlicherin sprang erst 4,78 Meter weit (gefordert sind 4,50 Meter) und setzte sich anschließend im Kopf-an-Kopf-Duell über zwei Stadionrunden in 2:21,52 Minuten gegen Bezirksmeisterin Anna Michels durch. Die Mittelstrecklerin von der LG Vulkaneifel (LGV) lief in 2:21,80 Minuten ebenfalls persönliche Bestzeit und DM-Norm in ihrer Hauptdisziplin. Beeindruckend war auch das 800-Meter-Solo von Lilly Förster (PST) in 2:31,18 Minuten. Aus der Region Trier liefen in diesem Alter bisher nur Anna Schuberth (1991: 2:30,1) und Kerstin Marxen (1996: 2:30,6, beide LGV) jemals schneller.