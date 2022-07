Triathlon-Bundesliga : Vierter Platz ist futsch, aber Abstieg weit entfernt

Schliersee Nach dem furiosen Start in die Bundesligasaison bekam das PSD Bank Team Tri Post Trier am Schliersee einen Dämpfer. Rebecca Bierbrauer zeigte ein starkes Rennen.

Das Rennen vor der traumhaften Alpenkulisse begann für das nur vierköpfige Tri-Post-Team (normalerweise fünf Starter, von denen die vier besten gewertet werden) gar nicht mal so schlecht, erzählt Pschebizin: „Unser Niederländer Gjalt Panjer kam mit der ersten Schwimmgruppe aus dem Wasser, konnte das am Berg aber nicht mehr halten.“ Nach 750 Metern im Schliersee wurde auf der 15,5 Kilometer langen Radstrecke der knapp vier Kilometer lange und durchschnitt neun Prozent steile Anstieg zum Spitzingsattel zum Scharfrichter. Panjer, der noch als 28. das Schwimmen beendete, war benötigte mehr als eine halbe Stunden auf dem Rad (56.) Da halfen auch 15:12 Minuten (20.) auf den abschließenden fünf Lauf-Kilometern nicht nur zum 34. Platz in 57:29 Minuten und damit dem besten Tri-Post-Einzelresultat. Der Australier Troy Whittington (49. in 58:40), Julius Laudagé (55. in 59:12) und Timo Spitzhorn (66. in 1:00:58) komplettierten die Trierer Mannschaft, die diesmal unter anderem auf die Osterholt-Zwillinge (beim Europacup in Ungarn wurde Jonas 20. und Cedric 27.) verzichten musste.