Erschreckend: Viola Pulvermacher gewinnt auch Halloweenlauf

Es ist fast schon zu fürchten, wie Viola Pulvermacher von Sieg zu Sieg eilt. Nur drei Tage nach dem Gewinn des Rheinlandmeistertitels über zehn Kilometer war die 29-Jährige aus Uersfeld im Landkreis Vulkaneifel am letzten Oktoberabend Schnellste beim Halloweenlauf in Kobern-Gondorf. Von Holger Teusch

Viola Pulvermacher, die unter ihrem Mädchennamen Heinzen bereits im Trikot der LG Vulkaneifel Jugend-DM-Bronze gewann, distanzierte auf den sechs gruselig beleuchteten Laufrunden durch den Moselort in 39:03 Minuten die Triathletin Christine Zeni (Mülheim-Kärlich/41:40) deutlich. Schnellster Mann war 10 000-Meter-Rheinlandmeister Thierry van Riesen (TuS Horhausen/35:27). Bei den Seniorinnen gewannen mit Claudia Urbany (LT Schweich/1. W45 in 45:25) und Marion Haas (LG Meulenwald Föhren/1. W55 in 47:49) zwei Läuferinnen aus der Region Trier ihre Altersklassen.

