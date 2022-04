Trierer Stadtlauf : Virtueller Trierer Stadtlauf für die Ukraine

2021 nahmen wie die Läufer von Spiridon Hochwald mehr als 2000 Sportler mit den speziellen Shirts, die es auch diesmal wieder gibt, am virtuellen Trierer Stadtlauf teil. Meldeschluss für die zweite virutelle Stadtlauf-Auflage ist der 30. April. Foto: Maria Merz/Spiridon Hochwald / Maria Merz

Trier Anmeldeschluss für fünf, zehn oder 21 Kilometer sowie den Schülerlauf ist am Samstag (30.4.).

Nicht nur für die Wiederaufnahme des realen Trierer Stadtlauf, auch für die Ukraine wird am zweiten Juni-Wochenende (11./12.6.) gelaufen. Der Trierer Stadtlauf-Verein hat für die zweite virtuelle Version eine Kooperation mit UNICEF abgeschlossen. Spenden gehen 1:1 an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, das mit dem Geld helfen will, die Grundversorgung im Kriegsgebiet mit Trinkwasser, Lebensmittel, aber auch Schulmaterialien sicherzustellen.