Crosslauf : Vizemeister mit nur einem Schuh

Laubach/Hunsrück Die schlammige Strecke des Rheinland-Pfalz-Crosslaufmeisterschaften kostete nicht nur Kraft, sondern auch Benjamin Wachts Spike. 17 Landestitel gewannen die Läufer der Region Trier in Laubach im Hunsrück.

Crosslauf ist die vielleicht natürlichste, aber auch eine der härtesten Disziplinen der Leichtathletik. Das bekamen die etwas mehr als 200 Teilnehmer der Rheinland-Pfalz- und Rheinlandmeisterschaften am vergangenen Samstag in Laubach im Hunsrück wieder zu spüren. Mit unebenen Geläuf, tiefem Morast und Wasserlöchern mussten sich die Sportler auseinander setzen. Mit intaktem Schuhwerk, meist langen Spikenägeln unter den Sohlen, schon eine Herausforderung. Aber wenn ein Schuh schon kurz nach dem Start abhanden kommt, eine echte Willenssache.

Genau das passierte Benjamin Wacht im Rennen der 14- und 15-Jährigen. Schon in der ersten Kurve nach dem Start kam dem Nachwuchsläufer des TuS Fortuna Saarburg im Getümmel sein linker Schuh abhanden. Der 15-Jährige ließ sich aber nicht lange beirren und lief einfach auf der Socke weiter. Aufgeben kam nicht in Frage, sagte Wacht später. Und das war gut so: Seinen Rheinlandtitel aus dem vergangenen Jahr konnte er zwar nicht mehr verteidigen, ein Spike reichte ihm aber, um Vizemeister zu werden. Den verlorenen Schuh konnte er sich im Ziel wieder abholen.