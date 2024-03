Der Volksfreund bewegt! Trainingsplätze für den Stadtlauf Trier zu gewinnen – so können Sie sich bewerben

Es ist so weit! Die Bewerbung für die Aktion „Der Volksfreund bewegt“ ist ab sofort möglich. Geboten wird für alle Abonnenten wieder ein professionell geleitetes Training für den Start beim Internationalen Trierer Stadtlauf am 30. Juni. Das Trainerteam von Jens Nagel (getFit) begleitet die Teilnehmer durch zehn Wochen Vorbereitung. Einmal wöchentlich wird dabei in zwei Gruppen gemeinsam trainiert. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält darüber hinaus individuelle Tipps und einen wöchentlichen Trainingsplan.