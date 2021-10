Laufen : Volkslauf-Urahn kehrt nach Corona-Pause zurück

Ein Lauf-Erlebnis im bunten Herbstwald verspricht nach einem Jahr Corona-Pause am 6. November zum 45. Mal der Konzer Wurzelweglauf, der älteste Volkslauf in der Region Trier. Foto: Holger Teusch

Konz Zum 45. Mal soll am 6. November der Konzer Wurzelweglauf über die Bühne gehen. 2020 konnte die älteste Volkslauf-Veranstaltung der Region wegen der Pandemie nicht ausgetragen werden.

Es kehrt wieder etwas Normalität in die Laufszene zurück. Ein Zeichen dafür: Beim Wurzelweglauf, der ältesten Volkslauf-Veranstaltung der Region Trier, wird am Samstag, 6. November wieder durch den Konzer Stadtwald gelaufen. So wie schon seit mehr als vier Jahrzehnten.