Schweich : Vom Stadt- zum Erlebnis- und Fährturmlauf

Schweich Der Lauftreff Schweich feiert am Samstag die zehnte Auflage des Fährturmlaufs. Die Geschichte der Ausdauersportveranstaltung geht allerdings fast drei Jahrzehnte zurück.

Am 20. August 1994 reihte sich die Stefan-Andres-Stadt auf einem 2,5-Kilometer-Innenstadtparcours in die Reihe der Stadtläufe ein, die damals außer in Trier in Konz, Hermeskeil, Bitburg und Gerolstein durchgeführt wurden. Mit großem Erfolg: „Echte Citylauf-Atmosphäre“ und eine vierstellige Zuschauerzahl wurde dem damals vom TuS Mosella Schweich organisierten Lauf in der Berichterstattung des Trierischen Volksfreunds bescheinigt. Premierensieger des Zehn-Kilometer-Hauptlaufs waren die damals bereits 46-jährige Elfi Dewald vom PST Trier in 40:25 Minuten und Wilfried Hermesdorf von der TG Konz in 31:48 Minuten. Die Strecke führte vom Brunnenzentrum viermal durch Alt-Schweich und über Brücken- und Richtstraße.