Leichtathletik am Wochenende Vom südamerikanischen Sommer in den Konzer Graupelschauer

Konz · Anna Meyer war vor Kurzem noch in Chile, war am vergangenen Wochenende aber schon als Läuferin und vor allem Wettkampfleiterin des Konzer Walfried-Heinz-Sportfests aktiv. Bunt, aber auch durchwachsen wie das Aprilwetter waren die Leistungen beim ersten Stadion-Leichtathletik-Wochenende in der Region.

23.04.2024 , 11:37 Uhr

Während eines Graupelschauers verbesserten Rebecca Kupczik (PST Trier, links) und Julia Greif (TuS Fortuna Saarburg, 2. von links) ihre 100-Meter-Bestzeiten auf 12,66 Sekunden und 12,.80 Sekunden. Foto: Holger Teusch

Von Holger Teusch