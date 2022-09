Leichtathletik : Von der Kö ins Moselstadion

Vor einem Jahr beim Hillesheim Invitational starteten Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel (vorn) und der Düsseldorfer Maximilian Thorwirth zusammen über 5000 Meter, beim SWT-Flutlichtmeeting in Trier rennt Fitwi 10.000 Meter, Thorwirth greift über 3000 Meter den Stadionrekord an. Foto: Holger Teusch

Trier Mit Maximilian Thorwirth hat einer der umtriebigen jungen Spitzenläufer seinen Start beim SWT-Flutlichtmeeting zugesagt. Das Starterfeld für den Läuferabend am kommenden Freitag (9.9.) formiert sich.

(teu) Auf der Düsseldorfer Königsallee, der Kö, hat Maximilian Thorwirth am morgigen Sonntag (4.9.) ein Heimspiel, aber im Trierer Moselstadion kann sich der umtriebige Läufer vom Niederrhein am kommenden Freitag (9.9.) in die Rekordliste eintragen. Der Läufer vom Niederrhein, der mittlerweile in Tübingen bei Isabelle Baumann trainiert ist so etwa wie der Aufsteiger des Jahres in der nationalen Laufszene. Und einer umtriebigsten unter den deutschen Spitzenläufern. Am morgigen Sonntag organisiert er die Kö-Meile, bei der er natürlich auch selbst mitläuft. Thorwirth betriebt einen Podcast, ist stellvertretender DLV-Athletensprecher und als es im vergangenen Jahr keinen Live-Stream von den Deutschen Straßenlaufmeisterschaften geben sollte, organisierte er diesen kurzerhand selbst.

Nach Olympiasieger Dieter Baumann (7:37,51 Minuten) und Ex-Marathonrekordler Arne Gabius (7:38,13) schob sich Thorwirth im Winter mit 7:38,14 Minuten an die dritte Stelle der ewigen Hallenbestenliste über 3000 Meter und wurde WM-Achter. Das allein ist schon ein Umstand, das dem Siebeneinhalb-Runden-Rennen beim Flutlichtmeeting am zweiten Freitag im September eine besondere Bedeutung zukommt. Im Trierer Moselstadion wackelt dann der 24 Jahre alten Stadionrekord des Kenianer Thomas Lotik von 8:05,08 Minuten! Das 3000-Meter-Rennen verspricht der hochkarätigste Lauf des Abends zu werden. Außer Thorwirth stehen mit dem 10.000-Meter-EM-Achten Nils Vogt (Wattenscheid/persönliche Bestleistung: 7:53,64 Minuten), dem belgischen Meister Robin Hendrix (7:46,76), Velten Schneider (Sindelfingen/7:58,17) und dem Dänen Andreas Lindgreen (8:03,01) vier weitere Läufer in der Startliste, die schon schneller als der Moselstadionrekord gelaufen sind. „Die 3000 Meter werden ein Kracher“, ist sich Meetingdirektor Berthold Mertes vom Ausrichterverein Silvesterlauf Trier sicher.

Vor dem Rennen in der Moselmetropole wird sich Thorwirth am morgigen Sonntag bei seiner Kö-Meile aber erst einmal in der Heimat präsentieren. Er habe nicht mit ansehen können, dass sowohl der Düsseldorf-Marathon als auch der traditionsreiche Kö-Lauf in der Corona-Pandemie bereits zum dritten Mal ausfallen, erklärt er auf der Internetseite, weshalb er sich gerade jetzt mit der Veranstaltung (zu dem außer Meilen- auch Fünf-Kilometer-Rennen und Kinderläufe gehören) einen Traum erfülle. Mit den gut 1,6 Kilometern über die Düsseldorfer Prachtstraße wird Thorwirth einen guten Trainingsreiz mit Blick auf einen schnellen 3000er in Trier setzen.