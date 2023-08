Spitzenleichtathletik an der Mosel Von der WM ins Trierer Moselstadion

Rund drei Dutzend nationale Titel haben die Läufer bereits gewonnen, die am kommenden Freitag (8. September) für das 22. Volksbank Trier-Flutlichtmeeting angekündigt sind. Mit der zehnmaligen holländischen Meisterin Maureen Koster an der Spitze ist die Oranje-Abordnung wie bereits bei den Weltmeisterschaften in Budapest (Platz acht im Medaillenspiegel) ganz stark vertreten. Auf der 2000-Meter-Distanz, auf der vor zwei Jahren die Leverkusenerin Konstanze Klosterhalfen im Moselstadion in 5:34,53 Minuten deutschen Rekord lief, peilt die 5000-Meter-WM-Finalistin eine Verbesserung des zehn Jahre alten niederländischen Rekords (5:38,37) an. Was aber noch lange nicht automatisch den Sieg in einem stark besetzten Fünf-Runden-Rennen bedeutet. Denn mit Sophia O'Sullivan verzichtet eine weitere WM-Teilnehmerin zugunsten von Trier auf einen Start beim Diamond-League-Meeting im König-Baudouin-Stadion von Brüssel. Die Tochter der mehrfachen Welt- und Europameisterin Sonia O’Sullivan wurde in diesem Jahr U 23-Europameisterin über 1500 Meter. Wie Koster nationalen 2000-Meter-Rekord zu laufen dürfte der 21-Jährigen aus Irland allerdings schwerfallen. Den hält nämlich ihre Mutter und deren 5:34,53 Minuten bedeuten gleichzeitig Europarekord.