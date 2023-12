Er läuft auch nach einer Krebserkrankung Für den Eifelrunner fing vor 40 Jahren alles mit rosa-gestreiften Laufschuhen an

Es war der 23. Oktober 1983: Jörg Alff schnürte an der Tür seines Elternhauses in Prüm seine Laufschuhe, Modell Adidas Marathon. „Schwarz mit rosa Streifen. Total irre“, erinnert sich Alff. Mit diesen Schuhen macht er sich auf zum Start des neunten Prümer Crosslaufs im nahegelegenen Tettenbusch. Er konnte nicht ahnen, dass dies der Beginn einer mittlerweile vier Jahrzehnte andauernden Laufleidenschaft sein würde. „Es waren diese drei oder vier Runden mit Start und Ziel an der Skihütte in der Wolfsschlucht“, erinnert er sich. Über 6,8 Kilometer belegte Alff auf Anhieb den achten Platz – und hatte Blut geleckt.